Kaza yapan araç 5 ağacı devirdikten sonra durabildi

Korkunç kaza, sabah saat 09.30 arasında Gercüş’e bağlı Gürbüz köyü mevkinde meydana geldi.

5 AĞACI DEVİRİP YAN YATTI

Halil İşleyen yönetimindeki 33 ECY 24 plakalı sebze meyve yüklü kamyonet, Batman’dan Gercüş istikametine giderken Gürbüz köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 badem ağacını devirdikten sonra yan yattı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada, araç içerisinde bulunan Soner İşleyen ve sürücü Halil İşleyen yaralandı. Kazayı gören köylüler, 112 Acil Servis'i arayarak bilgilendirdikten sonra yaralılar araçtan çıkartıldı. Daha sonra olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yaralılar, Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



















