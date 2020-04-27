Kaza yapan araç Aksaray Yeraltı Çarşısı’na uçtu

MİT ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda Afganistan'a gitme hazırlığı yapan DEAŞ'lı 2 terörist, yakalanarak gözaltına alındı.

Suudi Arabistan’da inşaat işçisi olarak çalışan Erzurumlu vatandaşlar Türkiye’ye dönecekleri günü bekliyor.

Sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs ile çarpışarak çarşıya uçan otomobil askıda kalırken, kazada 2 kişi yaralandı.

Oyuncu Serenay Sarıkaya, evde bile şıklığından ödün vermedi.

Serenay Sarıkaya'nın 32 bin TL'lik küpesi

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Avcılar'da papağanlar, ağaçları mesken tuttu

Çam ağaçlarında bulunan 10'dan fazla papağanı gören bir vatandaş, “Bu papağanlar koronavirüs günlerinde insanlar için neşe kaynağı oldu." dedi.