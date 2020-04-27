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Kaza yapan araç Aksaray Yeraltı Çarşısı’na uçtu

Sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs ile çarpışarak çarşıya uçan otomobil askıda kalırken, kazada 2 kişi yaralandı.

İHA |
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Kaza yapan araç Aksaray Yeraltı Çarşısı’na uçtu

İstanbul Aksaray'da, S.Y. yönetimindeki 34 RY 481 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta duramayarak Laleli istikametinden gelen E.B. idaresindeki 34 BL 8038 plakalı İETT otobüsüne çarptı.

YERALTI ÇARŞISI'NA DÜŞTÜ

Çarpmanın etkisiyle otomobil Yeraltı Çarşısı girişinde askıda kaldı.

Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

2 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekipleri kazada yaralanan 2 kişiyi ayakta tedavi ederken, askıda kalan otomobil çekici ile çıkarıldı.

Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Öte yandan çevrede bulunan kalabalık ise sosyal mesafeyi umursamayarak, kazayı izledi.

Kaza yapan araç Aksaray Yeraltı Çarşısı’na uçtu

Kaza yapan araç Aksaray Yeraltı Çarşısı’na uçtu

Kaza yapan araç Aksaray Yeraltı Çarşısı’na uçtu

Kaza yapan araç Aksaray Yeraltı Çarşısı’na uçtu

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