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Kaza yapan araç bahçeye uçtu: 1 ölü 7 yaralı

Afyonkarahisar'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kaza sonrası otomobilde çıkan yangını vatandaşlar söndürdü.

İHA | 05.10.2019 - 23:46..
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Afyonkarahisar-Şuhut ilçe yolu Halımoru köyünde, sürücüleri öğrenilemeyen 03 UY 392 plakalı sebze yüklü minibüs, karşı yönden gelen 03 AAP 111 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 4’ü ağır 8 kişi yaralanırken, çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki bahçeye uçan otomobilde yangın çıktı.

Kaza yapan araç bahçeye uçtu: 1 ölü 7 yaralı

KÖYLÜLER SESİ DUYUP YARDIMA KOŞTU

Kazanın meydana geldiği yolun yakınında bulunan evdeki köylüler sesi duyarak yardıma geldi ve ilk olarak yaralıları araçlardan çıkardı. Daha sonra yangın söndürücü tüplerle yangına müdahale eden köylüler, olay yerine gelen jandarma ekipleri ile birlikte yangını söndürdü.

Kaza yapan araç bahçeye uçtu: 1 ölü 7 yaralı

YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanelerine sevk edildi. Yaralılardan otomobilde bulunan Seydi Yaşar (24) tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza yapan araç bahçeye uçtu: 1 ölü 7 yaralı

"ARABA BAHÇEYE UÇMUŞTU VE YANIYORDU"

Kaza anında çıkan sesi duyarak olay yerine geldiğini belirten Ahmet Gökmen isimli vatandaş, “Evimiz yakında. Bir gürültü duyup yola koştuk. Araba bahçeye uçmuştu ve yanıyordu. Önce yangını söndürdük, sonra da jandarmayla birlikte traktörle otomobili bahçeden yola çıkardık. 8-9 tane falan yaralı vardı” diye konuştu.

Kaza yapan araç bahçeye uçtu: 1 ölü 7 yaralı

Kaza sonrası trafik kontrollü bir şekilde seyrederken, jandarma ekipleri olası bir aksaklığa karşı güvenlik tedbirleri aldı.

Kaza yapan araç bahçeye uçtu: 1 ölü 7 yaralı

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