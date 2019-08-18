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Kaza yapan aracın ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

Fatih'te arkadan çarptığı araca takla attıran sürücü, yardım etmek yerine yaya olarak kaçarken, araçta sıkışan kadını itfaiye kurtardı.

DHA | 18.08.2019 - 10:49..
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Fatih Vatan Caddesi Aksaray istikametinde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç, seyir halindeyken aynı yönde önünde seyreden Ünal Çelik'in kullandığı araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Çelik'in aracı takla atıp aydınlatma direğini devirdi. Otomobil daha sonra yol ortasındaki yeşillik alanda ağaca çarparak durdu. Kazada Ünal Çelik yara almazken kardeşi Semra Çelik ise araçta sıkıştı.

KAZAYA NEDEN OLAN SÜRÜCÜ KAÇTI

İddiaya göre, kazaya neden olan otomobil sürücüsü de aracı durdurup beraberindeki bir kişi ile olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Kaza yapan aracın ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

Yoldan geçen sürücüler bir yandan kazazedelerin yardımına koşarken diğer yandan durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı Semra Çelik'i sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çelik, hastaneye kaldırıldı.

İBRE 130 KM'DE TAKILI KALDI

Bu sırada polis ekipleri de yolda önlem alarak incelemelerde bulundu. Kazaya neden olduğu öne sürülen otomobilin hız ibresinin 130 kilometrede kalması dikkat çekti. Çevredeki vatandaşlardan da kazayla ilgili bilgi toplayan ekipler, kaçan sürücüye ulaşmak için çalışma başlattı.

Kaza yapan aracın ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

Öte yandan, kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza yapan aracın ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

Kaza yapan aracın ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

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