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Kaza yapan aracın LPG tankı patladı: 3 yaralı

Isparta’da sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki trafik işaretleri ve trafik ışıklarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza yapan otomobilin LPG tankeri de patladı.

İHA | 27.04.2019 - 08:38..
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Isparta’dan Antalya istikametine seyreden Osman T. yönetimindeki 32 LT 391 plakalı otomobil, Sav Kasabası kavşağında geldiği sırada sürçünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, yolun sol tarafındaki trafik işaret levhaları ve trafik sinyalizasyon ışıklarına çarparak durabildi.

GAZ AÇIĞA ÇIKTI

Tek taraflı kazada, otomobilin LPG tankeri patlayarak içerideki gaz açığa çıkarken, sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Tuğçe U. ve Menekşe A. yaralandı. Yaralı sürücü araç içerisinde bulunduğu yerde sıkıştı. Sav Kavşağı’ndaki Polis Uygulama Noktasının karşı tarafında meydana gelen kazada, polis ekipleri olaya müdahale ederken, durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ve Isparta Belediyesi İtfaiye ekipleri de sevk edildi.

Kaza yapan aracın LPG tankı patladı: 3 yaralı

POLİSLER GÜÇLÜKLE ÇIKARDI

Talihsiz kazada bulunduğu yerde sıkışan sürücü Osman T., gaz kaçağı bulunmasına rağmen kazaya müdahale eden polis ekipleri tarafından güçlükle araçtan çıkarılabildi. Gaz kaçağı bulunan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak LGS’si kesilirken, polis ekipleri sayesinde araçtan çıkarılan Osman T. daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza yapan aracın LPG tankı patladı: 3 yaralı

SU İLE TEMİZLENDİ

Kazanın meydana geldiği alanda Isparta - Antalya Karayolu’nda güvenlik nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri, gaz kaçağının meydana geldiği alanda su ile temizleme çalışması yaparak olası bir facia meydana gelmesini de engelledi. Temizlik çalışmasının ardından kapatılan yol tekrar trafiğe açıldı. Can kaybı yaşanmayan kazada, otomobil kullanılamaz hale gelirken, ilk müdahaleleri tamamlanan yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza yapan aracın LPG tankı patladı: 3 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazaya karışan araç, kurtarıcı yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.  Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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