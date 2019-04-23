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Kaza yapan aracına bakarken başka araba altında kaldı

Bahçelievler D-100'de kaza sonrası aracın arkasında duran 2 kadına otomobilin çarptığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

İHA | 23.04.2019 - 12:59..
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Kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden Sultan Özdemir, bariyerlere çarptı. Kazayı yara almadan atlatan Özdemir ve yanındaki Fatma Zehra Kılıç orta şeritte duran araçtan indi.

Yanlarında reflektör ya da başka bir uyarıcı levha olmadığı öğrenilen iki kadın diğer araçların kendi otomobillerine çarpmaması için otomobillerinin arkasına geçerek sürücüleri uyarmak istedi.

Kaza yapan aracına bakarken başka araba altında kaldı

İKİ KADIN AĞIR YARALANDI

Bu sırada orta şeritten gelen Armağan E.'nin kullandığı bir araç, iki kadına feci şekilde çarpmıştı. Ağır yaralanan kadınlar ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücü Armağan E. gözaltına alınmıştı.

Yaşanan feci kazanın güvenlik kameraları ortaya çıktı. Görüntülerde hasarlı aracın arkasında bekleyen iki kadın görülüyor. Bir süre sonra arkadan gelen bir araç önce kadınlara sonra araca çarpıyor. Görüntülerde kazanın ardından sürücünün aracından inerek kadınlara yardım etmeye çalıştığı görülüyor.

Kaza yapan aracına bakarken başka araba altında kaldı VİDEO


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