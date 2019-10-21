Kaza yapan araçta sıkışan eşinin elini bırakmadı

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Micheal Doran: YPG, PKK'dır ve biz bunu çok iyi biliyoruz

ABD'de bir programda Ulusal Güvenlik Konseyi yöneticiliği ve ABD Savunma Bakanlığı'nda müdür yardımcılığı yapmış Michael Doran, PKK'nın Türkiye'yi parçalamak isteyen bir terör örgütü olduğunu söyledi.