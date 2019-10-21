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Kaza yapan araçta sıkışan eşinin elini bırakmadı

Muğla'da yaşanan trafik kazasından sonra Alim Oduncu, araçta sıkışan eşinin elini bir an olsun bırakmadı.

İHA | 21.10.2019 - 01:55..
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Muğla'nın Fethiye İlçesinde yaşanan trafik kazasında, sürücü Alim Oduncu, şarampole yuvarlanan araçta sıkışan eşinin elini sıkıştığı yerden kurtarılıncaya kadar bırakmadı.

Kazada araçta sıkışan eşinin elini bırakmadı.VİDEO

ŞARAMPOLE DÜŞTÜLER

Alim Oduncu'nun kullandığı otomobil, Muğla - Fethiye Karayolu İnlice plajı kavşağında, direksiyon hakimiyetini kaybedince yolun sağındaki şarampole düştü. Kazada sürücü Alim Oduncu ve yanında buluna eşi Gülay Oduncu yaralandı.

Kaza yapan araçta sıkışan eşinin elini bırakmadı

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Oduncu çiftini uzun uğraşlar sonucu sıkıştıkları yerden çıkardı.

ELİNİ BIRAKMADI

Kurtarma çalışması sırasında sağlık ekiplerinin ikazlarına rağmen Alim Oduncu eşi Gülay'ın elini bırakmadı. Yaralılar 112 Acil Ambulans ile sağlık kuruluşlarına kaldırıldı.

Kaza yapan araçta sıkışan eşinin elini bırakmadı

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