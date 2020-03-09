Kaza yapan ehliyetsiz sürücü, telefonunun derdine düştü

Karabağlar ilçesinde, Halide Edip Adıvar Caddesi’nden makas atarak gelen Serhat K. (27) idaresindeki 35 ABG 084 plakalı otomobil, Yeşillik Caddesi’ne dönmek için viraja girdi. Viraja girdiği sırada kontrolü kaybeden sürücü, kaldırımı aştı ve yol kenarındaki ağaçlara çarparak takla attı.

KAZAYI HAFİF YARALARLA ATLATTI

Takla atan araçtan sağ çıkan sürücü, kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Kazayı görenler 112 ve polis ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri sürücüye olay yerinde müdahale etti ve tedavisi için hastaneye götürmek istedi.

"TELEFONUMU BULMADAN HASTANEYE GİTMEM"

Fakat kaza anından telefonunu kaybettiğini anlayan sürücü Serhat K., “Telefonumu bulmadan hiçbir yere gitmem” diyerek hastaneye gitmeyi reddetti. Kısa bir süre sonra ehliyetsiz sürücünün telefonu aracın içinden çıkarıldı. Telefonu bulunan sürücü sevinç yaşayarak "İşte şimdi hastaneye gidebilirim" dedi.

2 BİN 473 LİRA CEZA KESİLDİ

Kaza yapan araç çekici yardımı ile kaza yerinden kaldırılırken, yavaş ilerleyen trafik araç kaldırıldıktan sonra normale döndü. Kaza yerinde bulunan polis ekipleri de yaptıkları araştırma sonucu Serhat K.’nin ehliyetine 1 sene önce el konulduğunu belirledi. Ayrıca, Serhat K.’nin kullandığı aracın da bir arkadaşı tarafından bir firmadan kiralandığı öğrenildi. Öte yandan, kaza yapan ehliyetsiz sürücü Serhat K.’ye 2 bin 473 lira para cezası verildiği öğrenildi.

PUANI BİTTİĞİ İÇİN EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Kaza anını anlatan sürücü Serhat K., “Köstence Köprüsünün orada makas attım, bayağı hızlı gidiyordum ama sonra bir ara baktım emniyet kemerim takılı değil. Aracı kenara çektim, emniyet kemerini bağladım. Burada da yaklaşık 40-50 kilometre hızla virajın dışından geliyordum. Aracın arka lastiği kaldırıma vurunca dönerek takla attım. Ondan sonra aracın hali bu işte. Boynumda sıkıntı var ama telefonumu bulmadan hiçbir yere gitmem. Önce telefon, ondan sonra hastane. Zaten evime yakınım buradan hastaneye giderim. Ben ehliyetimi çok kaybediyorum da devlet ehliyetimi ondan aldı. 1 sene önce ağustos ayında puanım bittiği için ehliyetime el koydular. Aracım da kiralıktı” dedi.