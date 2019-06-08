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Kaza yapan kadın sedye üzerinde telefonunu istedi

Samsun'da gerçekleşen kazada, taksinin çarpmasıyla yaralanan kadın sedye üzerinde, "Nereye götürüyorsunuz beni, telefonumu verin” dedi.

İHA | 08.06.2019 - 19:25..
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Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Ömer K. idaresindeki 55 T plakalı ticari taksi cadde kenarında geri geri giderken yol üzerinde bulunan Ayşe G.’ye(59) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere yığılan kadını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansa götürdü.

Kaza yapan kadın sedye üzerinde telefonunu istedi

"TELEFONUMU VERİN"

Bu sırada yaralı kadının sedye üzerinde,  “Nereye götürüyorsunuz beni, telefonumu verin” demesi ise dikkat çekti. Yaralı kadın sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılırken, sürücü Ömer K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza yapan kadın sedye üzerinde telefonunu istedi

Kaza yapan kadın sedye üzerinde telefonunu istedi

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