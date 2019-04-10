Kentin Başiskele ilçesinde kaza yapan kamyonetteki bebeğin, yola fırlama anları ise başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi.

Bebeğin yola uçtuğunu gören yakınları ise korku dolu anlar yaşadı.

1 YAŞINDAKİ BEBEK CAMDAN FIRLADI

Kaza dün akşam saatlerinde, Başiskele’de Sahil Mahallesi D-130 karayolunda meydana geldi. Tolga B. (30) idaresindeki 41 ABH 985 plakalı kamyonet, İzmit istikametinde seyir halinde ilerlediği esnada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan kamyonet, İsmail U. (37) idaresindeki 14 DG 598 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışma sonucu araçta bulunan Tolga ve Elif B. çiftinin 1 yaşındaki bebekleri Zeynep Hafsa, ön camdan yola fırlarken 4 yaşındaki Yağız B. ise anne ve babasıyla araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Görüntülerde, çarpmanın şiddetiyle araç içinden fırlayan Hafsa bebek, yola düşüyor. Bebeğin yola fırladığını gören çevredeki vatandaşlar, hızla bebeği kucaklarına alarak güvenli bölgeye götürüyor.

Kaza yapan kamyonetteki bebek yola fırladı





BEBEĞİN DURUMU İYİ

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralılar sıkıştığı yerden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerine yapılan Tolga B., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne, eşi Habibe Elif B. (25) ise Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır şekilde yaralanarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Tolga B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu, anne ve yola fırlayan Zeynep Hafsa’nın ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı, tedavilerinin hastanede devam ettiği öğrenildi.



