taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6894
Euro
6.39935
Altın
1305.79
Borsa
97201
Gram Altın
238.191

Kaza yapan kamyonetteki bebek yola fırladı

Kocaeli’de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu 1’i ağır, 4 kişi yaralandı.

DHA | 10.04.2019 - 16:11..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Kentin Başiskele ilçesinde kaza yapan kamyonetteki bebeğin, yola fırlama anları ise başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi.

Bebeğin yola uçtuğunu gören yakınları ise korku dolu anlar yaşadı.

1 YAŞINDAKİ BEBEK CAMDAN FIRLADI

Kaza dün akşam saatlerinde, Başiskele’de Sahil Mahallesi D-130 karayolunda meydana geldi. Tolga B. (30) idaresindeki 41 ABH 985 plakalı kamyonet, İzmit istikametinde seyir halinde ilerlediği esnada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan kamyonet, İsmail U. (37) idaresindeki 14 DG 598 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışma sonucu araçta bulunan Tolga ve Elif B. çiftinin 1 yaşındaki bebekleri Zeynep Hafsa, ön camdan yola fırlarken 4 yaşındaki Yağız B. ise anne ve babasıyla araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Kaza yapan kamyonetteki bebek yola fırladı

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Görüntülerde, çarpmanın şiddetiyle araç içinden fırlayan Hafsa bebek, yola düşüyor. Bebeğin yola fırladığını gören çevredeki vatandaşlar, hızla bebeği kucaklarına alarak güvenli bölgeye götürüyor.

Kaza yapan kamyonetteki bebek yola fırladı


BEBEĞİN DURUMU İYİ

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralılar sıkıştığı yerden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerine yapılan Tolga B., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne, eşi Habibe Elif B. (25) ise Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır şekilde yaralanarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Tolga B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu, anne ve yola fırlayan Zeynep Hafsa’nın ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı, tedavilerinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

Kaza yapan kamyonetteki bebek yola fırladı


Kaza yapan kamyonetteki bebek yola fırladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tanju Özcan talimatını yineledi: Suriyelilere ekmek yok

Tanju Özcan talimatını yineledi: Suriyelilere ekmek yok

691
Netanyahu seçim zaferini ilan etti

Netanyahu seçim zaferini ilan etti

144
Erdoğan: İstanbul'daki itirazın takipçisiyiz

Erdoğan: İstanbul'daki itirazın takipçisiyiz

677
Tolga Çevik: Oyları Katarlılar saysın

Tolga Çevik: Oyları Katarlılar saysın

605
Muş, nisan ayında 6 metre karla mücadele ediyor

Muş, nisan ayında 6 metre karla mücadele ediyor

55
ABD senatörlerinden Türkiye'ye S-400 tehdidi

ABD senatörlerinden Türkiye'ye S-400 tehdidi

400
İngiltere ile Rumlar arasında yeni anlaşma

İngiltere ile Rumlar arasında yeni anlaşma

210
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir