İstanbul Esenyurt'ta bir araçla kafa kafaya çarpışarak kaza yapan motosiklet sürücüsü, motosikletinin derdine düştü.

Kaza yaptığı diğer aracın sürücüsünün, "Senin canın daha değerli" demesine yaralı genç, "Başlarım canıma ağabey, motosiklet dağıldı" dedi.

EHLİYETİ VE PLAKASI OLMADIĞI İÇİN YARDIM İSTEMEDİ

Henüz bilinmeyen bir şekilde cadde üzerinden gelen motosiklet ile ters yönden gelen binek araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralanırken araçlarda büyük hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar, motosiklet sürücüsü gencin yardımına koştu. Motosiklet sürücüsü genç ise ehliyetinin ve plakasının olmamasını bahane ederek, polis ve yardım çağrılmasını istemedi.

Esenyurt'ta kaza yapan motosikletli gençten şaşırtan sözler ViDEO

"BAŞLARIM CANIMA MOTOSİKLET DAĞILDI"

Kaza sonrası yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, motosiklet sürücüsü gence vatandaşların yardım etme talepleri yer alırken vatandaşlardan birisinin "Senin canından daha değerli değil" sözüne gencin, "Başlarım canıma ağabey, motor dağıldı" dedi.