Kaza yapan otomobilin hız göstergesi 200'de takılı kaldı

Anadolu otoyolunun Körfez geçişi İstanbul istikametinde sürücüsünün kimliği henüz belirlemeyen 03 L 2990 plakalı otomobil, Rıfat İ'nin kullandığı 06 GK 568 tıra çarptıktan sonra devrildi.
Araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden itfaiye ekipleri kurtardı.
HIZ GÖSTERGESİ 200'DE KALDI
112 Acil Servis ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Öte yandan otomobilin hız göstergesinin 200 kilometre hızda takılı kaldığı görüldü.