Kaza yapan otomobilin hız göstergesi 200'de takılı kaldı

İstanbul'da 'seçim yenilenirse kime oy verirsiniz' anketi

Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 4-2 mağlup etmeyi başararak puanını 56'ya yükseltti, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı garantiledi.

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YSK'dan Maltepe ve Büyükçekme itirazlarına ret

Yüksek Seçim Kurulu MHP ve AK Parti'nin Maltepe ve Büyükçekmece'de yapılan seçimlerin sonuçlarının iptaline yönelik itirazı reddetti.