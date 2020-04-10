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Kaza yapan sürücü kırmızı ışıkta geçtiğini kabul etmedi

Antalya'da, kırmızı ışıkta geçmediğini iddia eden sürücü, polisin cep telefonundan MOBESE görünülerini izleyince, söyleyecek bir şey bulamadı.

İHA |
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Kaza yapan sürücü kırmızı ışıkta geçtiğini kabul etmedi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Hüseyin Aytaç'ın kullandığı 20 BK 422 plakalı otomobile, Ali Güler'in kullandığı 07 AAS 634 plakalı otomobil yandan çarptı.

KAZAYA IŞIK İHLALİ SEBEP OLDU

Kazada, kavşaktan dönerken kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlenen 20 BK 422 plakalı araç çarpmanın da şiddetiyle yol ortasına devrildi.

İtfaiye ekibinin araçtan çıkardığı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Kırmızı ışıkta geçmedim iddiasına polisten görüntülü cevap

KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİĞİNİ KABUL ETMEDİ

Kaza sonrası trafik ekipleri, sürücülerin alkol kontrolünü yaparken Hüseyin Aytaç, kırmızı ışıkta geçmediğini iddia etti.

Kaza yapan sürücü kırmızı ışıkta geçtiğini kabul etmedi

POLİS GÖRÜNTÜYLE CEVAP VERDİ

Bunun üzerine görevli polis, cep telefonunu çıkartıp bölgedeki MOBESE kamerasının görüntülerini sürücüye izletti.

Sürücü kırmızı ışıkta geçtiğini gösteren görüntüleri izleyince ne söyleyeceğini bilemedi.

Kaza yapan sürücü kırmızı ışıkta geçtiğini kabul etmedi

Kaza yapan sürücü kırmızı ışıkta geçtiğini kabul etmedi

Kaza yapan sürücü kırmızı ışıkta geçtiğini kabul etmedi

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