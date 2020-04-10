Kaza yapan sürücü kırmızı ışıkta geçtiğini kabul etmedi

Bakan Ziya Selçuk, velilere gönderdiği videolu mesajda, "Eğitim bayrağının bir ucunu uzaktan eğitimle sizlere devrettik. Okullarımız açıldığında sizden tekrar teslim alacağız." dedi.

Banka memuruyum diyerek yaşlı adamı dolandıran kişi, adamın kredi kartı hesabından 2 bin 950 lirayı kendi hesabına aktardı.

Arda Turan, söz verdiği maske yardımının bir kısmını bugün Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne yaptı.

Gizlilik endişeleri nedeniyle tepkilerin odağındaki Zoom, artık Google çalışanları tarafından da kullanılamayacak.

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ABD'de ikinci korona aşısı testi başladı

Testler için "Şimdiye kadar yaptığımız en önemli deneme" diyen ABD'li yetkili, insanların denemeler için kapıya dayandığını söyledi.