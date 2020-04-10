Kaza yapan sürücü kırmızı ışıkta geçtiğini kabul etmedi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Hüseyin Aytaç'ın kullandığı 20 BK 422 plakalı otomobile, Ali Güler'in kullandığı 07 AAS 634 plakalı otomobil yandan çarptı.
KAZAYA IŞIK İHLALİ SEBEP OLDU
Kazada, kavşaktan dönerken kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlenen 20 BK 422 plakalı araç çarpmanın da şiddetiyle yol ortasına devrildi.
İtfaiye ekibinin araçtan çıkardığı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.
Kırmızı ışıkta geçmedim iddiasına polisten görüntülü cevap
KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİĞİNİ KABUL ETMEDİ
Kaza sonrası trafik ekipleri, sürücülerin alkol kontrolünü yaparken Hüseyin Aytaç, kırmızı ışıkta geçmediğini iddia etti.
POLİS GÖRÜNTÜYLE CEVAP VERDİ
Bunun üzerine görevli polis, cep telefonunu çıkartıp bölgedeki MOBESE kamerasının görüntülerini sürücüye izletti.
Sürücü kırmızı ışıkta geçtiğini gösteren görüntüleri izleyince ne söyleyeceğini bilemedi.