Kaza yapan sürücü, otomobilini bırakıp kaçtı

Kaza, Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük kavşağında mevkiinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 JAN 38 plakalı otomobil Malatya kent merkezi istikametine seyir halinde olan C.A. yönetimindeki 44 DD 776 plakalı otomobile arkadan çarptı.

KAZAYA NEDEN OLAN SÜRÜCÜ, YAYA OLARAK KAÇTI

Çarpmanın etkisiyle otomobiller yol kenarındaki kaldırıma savrulurken, 44 DD 776 plakalı otomobil sürücüsü C.A. ile araçta yolcu olarak bulunan Ö.M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi alınırken, kazaya neden olan sürücünün yakalanması için polis çalışma başlattı.