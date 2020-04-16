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Kaza yapılan yola pet şişeli önlem

Adana'da kontrolden çıkan otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarparken sürücürü kaza mahallinden kaçtı. Kazaya şahit olan vatandaşlar da başka kaza yaşanmasın diye yola pet şişe koydu.

DHA |
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Kaza yapılan yola pet şişeli önlem

Kozan ilçesi Şevkiye Mahallesi Çevreyolu'nda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 NN 051 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Otomobil sürücüsü kazanın ardından kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Kaza yapılan yola pet şişeli önlem

PET ŞİŞEYLE ÖNLEM ALDILAR

Öte yandan vatandaşlar, polis ekibi gelmeden ikinci bir kazanın önüne geçmek amacıyla 5 litrelik pet şişeleri sırayla dizerek tedbir aldı. Polisin kaza yerinde yaptığı çalışmanın ardından otomobil, çekici ile yoldan kaldırıldı. 
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza yapılan yola pet şişeli önlem

Kaza yapılan yola pet şişeli önlem

Kaza yapılan yola pet şişeli önlem

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