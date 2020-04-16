1 Kaza yapılan yola pet şişeli önlem Adana'da kontrolden çıkan otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarparken sürücürü kaza mahallinden kaçtı. Kazaya şahit olan vatandaşlar da başka kaza yaşanmasın diye yola pet şişe koydu.

2 Trump: Koronavirüs vakalarında zirve noktasını geçtik ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs salgınında, 'en yüksek seviye' noktasını geçtiklerini ve birçok bölgede yeni vaka verilerinin düşüşe geçtiğini açıkladı.

3 Maske ve sosyal mesafenin hayati önemini anlatan şema Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, salgının bitirilmesinde maske takmanın ve sosyal mesafenin hayati önemine bir kez daha vurgu yaparken, şema ile örneklendirdi.

4 Şanlıurfa'da iki apartman karantinada Şanlıurfa'da 2 apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

5 İsrail, İngiltere'nin solunum cihazı talebini reddetti İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, Kovid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren İngiltere'nin solunum cihazı tedariği talebini geri çevirdiği belirtildi.

6 Kuzey Irak'ta 1 asker şehit oldu Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyine düzenlenen operasyonda teröristlerce 1 askerimiz şehit oldu.