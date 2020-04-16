Kaza yapılan yola pet şişeli önlem

Kozan ilçesi Şevkiye Mahallesi Çevreyolu'nda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 NN 051 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Otomobil sürücüsü kazanın ardından kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
PET ŞİŞEYLE ÖNLEM ALDILAR
Öte yandan vatandaşlar, polis ekibi gelmeden ikinci bir kazanın önüne geçmek amacıyla 5 litrelik pet şişeleri sırayla dizerek tedbir aldı. Polisin kaza yerinde yaptığı çalışmanın ardından otomobil, çekici ile yoldan kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.