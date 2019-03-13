Kaza yapıp ölümden döndü, şirket başına bela oldu

Meydana gelen kazanın ardından otobüsün 55 bin TL’lik masrafı kendisinden istenen şoförden, üstüne üstlük otobüsün çalışmadığı her günün kirası da talep edildi.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kaza yapan şoför ise suçun kendisinde değil, yolda olduğunu söyledi.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ, EVE TEBLİGAT GELDİ

Kullandığı yolcusuz otobüsle Adana’dan Kadirli’ye gelen Şevki Sedefoğlu’nun kullandığı araç, Aydınlar köyü yakınlarında yoldan çıktı. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan Sedefoğlu, kazanın ardından evine gelen tebligatla şok yaşadı.

HASAR MASRAFINI ÖDE DEDİLER, İTİRAZ EDİYOR

Şoför Şevki Sedefoğlu, çalıştığı otobüs firması tarafından tazminatsız olarak işten atıldı. Tek taraflı kaza olduğu ve jandarma tutanağında yüzde 70 oranında suçlu göründüğü için otobüsün hasar masrafı olan 55 bin TL’yi de şoförden isteyen firma, otobüsün çalışmadığı her günün kirasını da talep ederek Sedefoğlu’na dava açtı.

''SUÇ BENDE DEĞİL YOLDA''

Tüm bunlara karşın kaza yapıp ölümden döndüğünü ve suçun kendinde değil yolda olduğunu iddia eden Şevki Sedefoğlu, “10 yıllık otobüs kaptanıyım, bugüne kadar hiç kaza yapmadım. Kaza yerindeki yol cam gibi kaygan. Yıllardır bu yolda aynı mevkide onlarca kaza oldu. Kaza anında hızım 78 kilometreydi. Alkol yok, uyuyup kalmak yok. Cam asfalta girince otobüs aniden kaydı. Tazminatsız olarak işten çıkarıldım.

Arabanın masrafı 55 bin lira dediler, benden istediler. Otobüsün çalışmadığı her günün parasını da istiyorlar. Başka yerde çalışma imkanım da elimden alındı. Bende dava açacağım hakkımı arayacağım. Çünkü suç bende değil, yolda.” şeklinde konuştu.