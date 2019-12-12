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Kaza yerinden geçen eşine 'kocan öldü' diyemediler

Bursa’da kamyonun altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsünü hayatını kaybettiği kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA | 12.12.2019 - 00:13..
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Yenişehir istikametinden İnegöl’e doğru seyir halinde olan Ahmet Erdin K. idaresindeki 16 KBZ 51 plakalı kamyon, İnegöl ilçesi Alanyurt yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna dönmek istediği sırada, aynı istikamette seyreden Yusuf Çelik (42) isimli elektrikli bisiklet sürücüsünü fark etmeyince altına aldı.

Tesadüfen kocasını kaza geçirdiği yerden geçti

KAMYON SÜRÜCÜSÜ UYARDILAR

Yola devam eden kamyon sürücüsünü petrol istasyonundaki çalışanlar uyardı. Daha sonra duran sürücü yaralının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralan Yusuf Çelik’i İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Ancak burada yapılan müdahale rağmen kurtarılamayan talihsiz adam hayatını kaybetti.

Tesadüfen olay yerinden geçti, eşinin öldüğünü kimse söyleyemedi -2

KAZA YERİNDEN GEÇEN EŞİNE SÖYLEYEMEDİLER

Kaza sonrasında olay yerinden tesadüfen geçen Çelik’in eşi, hayat arkadaşının kaza yaptığı öğrencince gözyaşlarına boğuldu. Defalarca çevredekilere ve polislere eşinin durumunu soran gözü yaşlı kadına, kimse eşinin öldüğünü söyleyemedi.

Tesadüfen olay yerinden geçti, eşinin öldüğünü kimse söyleyemedi -7

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kamyon sürücüsünün benzin istasyonuna girmek istediği sırada, elektrikli bisiklet sürücüsünü fark edemeyerek altına aldığı ve metrelerce sürüklediği, benzin istasyonu çalışanlarının kamyon sürücüsünü durdurmaya çalıştığı görüldü.

Tesadüfen olay yerinden geçti, eşinin öldüğünü kimse söyleyemedi -1

Tesadüfen olay yerinden geçti, eşinin öldüğünü kimse söyleyemedi -3

Tesadüfen olay yerinden geçti, eşinin öldüğünü kimse söyleyemedi -4

Tesadüfen olay yerinden geçti, eşinin öldüğünü kimse söyleyemedi -5

Tesadüfen olay yerinden geçti, eşinin öldüğünü kimse söyleyemedi -6

Tesadüfen olay yerinden geçti, eşinin öldüğünü kimse söyleyemedi -8

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Kaza yerinden geçen eşine 'kocan öldü' diyemediler

Kaza yerinden geçen eşine 'kocan öldü' diyemediler

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