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THY'nin Marekeş uçuşları başladı

Dünyanın en çok noktasına uçan hava yolu şirketi Türk Hava Yolları, Fas'ın Marakeş kentine ilk seferini gerçekleştirdi.

Haber Merkezi | 15.04.2019 - 12:03..
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Türk Hava Yolları, son dönemin en popüler uçuş noktalarından biri olan Fas’ın Marekeş şehrine, ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

5 SAATLİK KEYİFLİ YOLCULUK

Marakeş'le Türkiye arasında 2 saat yerel saat farkı bulunuyor.

THY ile yapacağınız yolculuk yaklaşık 5 saat sürüyor.

THY'nin Marekeş uçuşları başladı

Fas’ın ilk başkenti olma özelliğini taşıyan ve günümüzde de ülkenin önemli şehirlerden olan Marakeş, Kuzey Afrika’yla çöl arasında geçit olma özelliği taşıyor.

Günbatımının binalara kazandırdığı renkten ötürü “kızıl şehir” sıfatıyla anılan kentte, Arap mimarisinin çöl kültürüyle buluşmasına tanık olabilirsiniz.

THY'nin Marekeş uçuşları başladı

MARAKEŞ HAT BİLGİLERİ

İstanbul – Marakeş arası 5 saat sürmektedir.

Marakeş hattıyla Türk Hava Yolları, dünya çapında uçuş ağını 124 ülkede, 308 noktaya ulaştırdı.

İstanbul Havalimanı’ndan - Marakeş Menara Havalimanı’na haftada 5 sefer düzenlenmesi planlandı.

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