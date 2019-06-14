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Kazada araçta sıkışan hamile kadını itfaiye kurtardı

Bolu'da, ciple çarpışan minibüsün sürücüsü ile hamile eşi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, minibüste sıkışan 8 aylık hamile Fatma Gül, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA | 14.06.2019 - 00:10..
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Hamile eşini hastaneye kontrole götürdükten sonra eve geri dönen İbrahim Gül (36) yönetimindeki 14 AZ 559 plakalı minibüs, Hakan Kahraman (49) yönetimindeki 14 GL 141 plakalı cip ile kavşakta çarpıştı.Kazada araçta sıkışan hamile kadını itfaiye kurtardı

Kazada minibüs sürücüsü Hakan Kahraman ile 8 aylık hamile eşi Fatma Gül yaralandı.

Kazada araçta sıkışan hamile kadını itfaiye kurtardı

Kazada araçta sıkışan hamile kadını itfaiye kurtardı VİDEO

İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI

Minibüste sıkışan Fatma Gül, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Kazada araçta sıkışan hamile kadını itfaiye kurtardı

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza anı bir sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde 2 aracın kavşakta çarpışması yer aldı. Mahallede yaşayan vatandaşlar ise kavşağın güvenliksiz olduğunu ve sürekli kaza meydana geldiğini söyledi.

Kazada araçta sıkışan hamile kadını itfaiye kurtardı

Kazada araçta sıkışan hamile kadını itfaiye kurtardı

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Kazada araçta sıkışan hamile kadını itfaiye kurtardı

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