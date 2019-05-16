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Kazada burnu bile kanamadı, o otomobiline kahroldu

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini otomobil, takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, kendisine değil otomobiline daha çok üzüldü.

İHA | 16.05.2019 - 10:03..
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Kayseri-Ankara yolu 25'inci kilometresinde meydana gelen kazada, Necati B. (56) yönetimindeki 38 BY 207 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole uçtu.

Kazada burnu bile kanamadı, o otomobiline kahroldu

OTOMOBİL BÜYÜK HASAR ALDI

Kazada otomobil sürücüsü Necati B., yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ve jandarma ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı. Otomobil sürücüsü Necati B., büyük hasar alan otomobilinin çekici tarafından kurtarılması üzüntü içinde izledi.

Kazada burnu bile kanamadı, o otomobiline kahroldu

Otomobil çekici ile bulunduğu yerden çıkarılırken, kazayla ilgili işlem başlatıldı.

Kazada burnu bile kanamadı, o otomobiline kahroldu

Kazada burnu bile kanamadı, o otomobiline kahroldu


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