taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6981
Euro
6.3001
Altın
1471.03
Borsa
106928.95
Gram Altın
269.33
Bitcoin
40594.76

Kazada camdan fırladı, yara almadan kurtuldu

Rusya'ya bağlı Tataristan'da, tır ve otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin camından fırlayan çocuk, yara almadan kurtuldu.

İHA | 22.11.2019 - 14:11..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Rusya’ya bağlı Tataristan’ın Almetyevsk şehrinde bir tır kendi şeridinde ilerlerken, önünde kepçe ve otomobilin ilerlediği başka bir araç hatalı sollama yaptı.

Hatalı sollamayla birlikte tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Karlı ve buzlu yolda çarpışmanın şiddetiyle araç kendi etrafında dönmeye başladı. Araçta bulunan bir çocuk ise camdan dışarı fırlayarak kazadan yara almadan kurtuldu.

Trafik kazasında camdan fırlayan çocuk VİDEO

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNE CEZA

Çocuk araçtan fırlayınca yaşadığı şok ile çevresine bakmaya başladı. Olay yerine kurtarma ekiplerinin gönderildiği, yaralı araç sürücüsünün hastaneye kaldırıldığı, tır sürücüsünün ise kazada hafif yaralandığı açıklandı.

Araç sürücüsüne çocuğu ön koltuğa oturtmak, emniyet kemeri takmamak, trafik kurallarına uymamak gibi çeşitli gerekçelerle ceza kesileceği aynı zamanda ölüme sebebiyet vermek suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılacağı açıklandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Vergi cezalarına indirim geldi

Vergi cezalarına indirim geldi

251
Kılıçdaroğlu'nun iktidar hayali kızları güldürdü

Kılıçdaroğlu'nun iktidar hayali kızları güldürdü

436
Emniyet Genel Müdürlüğü: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var

Emniyet Genel Müdürlüğü: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var

302
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de

108
Soner Yalçın, İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu

Soner Yalçın, İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu

109
Halk Ekmek'in başına Özgen Nama getirildi

Halk Ekmek'in başına Özgen Nama getirildi

106
Cemile Ertürkoğlu'nun eşinin ifadesi kan dondurdu

Cemile Ertürkoğlu'nun eşinin ifadesi kan dondurdu

102
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir