Konya'da önce tıra, sonra minibüse çarpıp şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü doktor Süleyman Köse (27) ve hamile eşi doktor Nurgül Köse, yaşamını yitirdi.

Kaza yerinde etrafa savrulan ajanda da ise Nurgül Köse'nin, hamile olduğunu öğrendikten sonra, "Bebeğim, dün sana hamile olduğum kesinleşti. Kan değerlerim yükselmiş. Çok mutlu oldum. Şükür namazı kılacağım." yazdığı mektubu yürekleri burktu.

Kazada hayatını kaybeden hamile annenin bebeğine mektubu

ÖNCE TIRA, SONRA DA MİNİBÜSE ÇARPIP ŞARAMPOLE YUVARLANDILAR

Kaza, saat 19.00 sıralarında Konya-Beyşehir yolunun 5'ncı kilometresinde meydana geldi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli doktor Süleyman Köse yönetimindeki 42 DYK 24 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşıdan gelen Süleyman Çakmaz'ın (32) kullandığı 47 HHN 803 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tır devrilirken, savrulan otomobil, Osman Tetik (37) yönetimindeki minibüse çarpıp, şarampole yuvarlandı. Sürücü Süleyman Köse ve eşi Sarayönü Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Nurgül Köse, olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer sürücüler Çakmaz ve Tetik ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Nurgül Köse'nin otomobil içinde sıkışan cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Çiftin cesetleri, otopsi için Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAMİLE OLDUĞU GÜN BEBEĞİNE MEKTUP YAZMIŞ

Kaza yerinde etrafa savrulan, Nurgül Köse'ye ait ajanda da ise hamile olduğunu öğrendiği gün bebeğine yazdığı mektup, yürekleri burktu. 28 Aralık 2018 tarihinde yazılan mektupta ,"Bebeğim, dün sana hamile olduğum kesinleşti. Kan değerlerim yükselmiş. Çok mutlu oldum. Şükür namazı kılacağım. Baban yanımızda değildi. İşteydi her zaman ki gibi. Telefondan aldı haberi. Çok merak ediyordu. Sonucu öğrenmek için defalarca aradı ve mutlu haber ulaştı. İnşallah seni kucağımıza sağlıklı bir şekilde alabiliriz. Dün baban nöbetçiydi, bugün de devam ediyor." şeklinde duygularını ifade ettiği görüldü.