Kazada hayatını kaybeden vali yardımcısına tören

Dün gece Amasra Tüneli çıkışında meydana gelen kazada Bartın’a gelmekte olan Erkan Kalender, yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedince orta refüje çarptı.

KURTARILAMADI

Diğer sürücülerin kazayı haber vermesinin ardından olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı Kalender, daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalender burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

VALİLİKTE TÖREN DÜZENLENDİ

Erkan Kalender'in tabutu Türk bayrağına sarılı cenazesi tören için Bartın Valiliği'nin önüne getirildi.

MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Polislerin omuzlarında cenaze taşınırken, saygı duruşunda bulunuldu. İl Müftüsü Mahmut Gündüz tarafından dualar okunmasının ardından Erkan Kalender'in cenazesi Ankara'ya gönderildi.





BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Törende, vali yardımcısının 1 hafta önce evlendiği eşi Enise Kalender ayakta durmakta zorlanırken, ağladı. 3 yıldır Bartın'da görev yapan Erkan Kalender'in cenazesi bugün Ankara Kocaetepe Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı'nda toprağa verilecek.





VALİDEN BAŞSAĞLIĞI

Bartın Valisi Sinan Güner üzüntüsünü dile getirerek, "Bartın Vali Yardımcımızı elim bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz" dedi.





BİR HAFTA ÖNCE DÜNYA EVİNE GİRMİŞTİ

Bartın Vali Yardımcısı Erkan Kalender, 1 Aralık Cumartesi günü Enise Anül ile Amasra ilçesinde düzenlenen düğün ile dünya evine girmişti. Erkan Kalender'in ölümü, büyük üzüntü yarattı.



