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Kazada hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde karşı şeride geçerek takla atan otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralalandı.

İHA |
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Kazada hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

Ankara’nın Keçiören ilçesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Selçuk D. yönetimindeki 06 HC 2878 plakalı otomobil, Keçiören’den Dışkapı istikametinde ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarptı.

Kazada hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

DİREĞE ÇARPTAN ARAÇ TAKLA ATTI

Çarpmanın etkisiyle refüjdeki aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçen otomobil ters döndü.

Kazada hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Selçuk D. ile yolcu Metin Can K. ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Kazada hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

Olay yerinde sağlık ekibi tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Selçuk D., Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Mehmet Can K. ise Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kazada hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

Kazada hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

Kazada hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

Kazada hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

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