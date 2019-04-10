Kazada öldüğü sanılan kadının katili kocası çıktı

Geçtiğimiz aralık ayında meydana gelen olay şöyle gelişti:

Osmaniye merkeze bağlı Köyyeri köyü mevkisinde, 38 yaşındaki eşi Adem Balaban ve 3 yaşındaki kızıyla birlikte gezmeye çıkan 32 yaşındaki Cennet Çetin Balaban yönetimindeki 34 ADF 494 plakalı otomobil, kanala girdi.

ÖLÜMLÜ KAZA DENİLDİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin açılan sürücü kapısından suya düştüğü tahmin edilen Cennet Çetin Balaban boğulurken, Adem Balaban ve kızları ise yara almadan kurtuldu. Ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cennet Çetin Balaban, doktorların tüm müdahalesine karşın hayata döndürülemedi. Olay, tutanaklara ölümlü kaza olarak geçti.

ÇAPRAZ SORGUYA ALINDI

Osmaniye'de eşinin ölümünden bir hafta sonra bir yaralama olayına karıştığı belirlenen Adem Balaban, 3 gün önce polis tarafından gözaltına alındı. Cennet Çetin Balaban'ın ölümüyle yaralama olayı arasında bir bağlantı olabileceğini düşünen polis ekipleri, Adem Balaban'ı çapraz sorguya aldı. Sorguda Balaban, eşini kendisinin öldürdüğü itiraf etti, ancak iki olay arasında bağ bulunmadığını söyledi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Adem Balaban, eşinin kendisini M.G. ile aldattığını öğrendiğini, gezinti sırasında da otomobilin direksiyonunu kırdığını ifade etti. Araç su kanalına girince eşini, saçından tutup çekerek 30 santimetre derinliğindeki suda boğarak öldürdüğünü dile getiren Balaban, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.