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Kazada ölen Afgan genç, sağlık müdürünün oğlu çıktı

İstanbul'da kazada hayatını kaybeden Afgan uyruklu gencin, Afganistan Kuzey Balkh eyaleti Halk Sağlığı Müdürü Mirwais Rabi'nin oğlu olduğu, ailenin cenazeyi almak için Türkiye'ye geleceği belirtildi.

DHA | 15.12.2019 - 12:14..
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10 gün önce satın aldığı motosikletle ile sabah saatlerinde İstanbul TEM Otoyolu'nda seyrederken bariyerlere çarparak hayatını kaybeden Afgan uyruklu kişinin kimliği ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Kazada ölen Afgan genç, sağlık müdürünün oğlu çıktı

HALK SAĞLIĞI MÜDÜRÜNÜN OĞLU ÇIKTI

Beylikdüzü'nde Abdulkadir Aksu Anadolu Lisesi'nde öğrenim gördüğü öğrenilen Mir Shahzad Rabi'nin Afganistan Kuzey Balkh eyaleti Halk Sağlığı Müdürü Mirwais Rabi'nin oğlu olduğu belirtildi.

Kazada ölen Afgan genç, sağlık müdürünün oğlu çıktı

AİLE TÜRKİYE'YE GELECEK

Ölüm haberini alan ailenin, Adli Tıp Kurumu'ndaki Mir Shahzad Rabi'nin cenazesini almak için Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

Kazada ölen Afgan genç, sağlık müdürünün oğlu çıktı

Kazada ölen Afgan genç, sağlık müdürünün oğlu çıktı

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