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Kazada ölen hemşireye acı veda

Burdur'dan Antalya'ya dönerken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden hemşire, gözyaşlarıyla toprağa verildi. 6.5 yaşındaki oğlu da annesinin cenaze namazında saf tuttu.

DHA | 13.11.2019 - 17:13..
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Burdur Bucak Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Özlem Süzer, dün sabah nöbet bitiminde, 07 D 9532 plakalı otomobiliyle Antalya'ya doğru yola çıktı.

Kazada ölen hemşireye acı veda

HASTANEYE GÖTÜRÜLÜRKEN YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

Antalya-Burdur yolunun Çubukbeli mevkisinde, saat 09.30 sıralarında, Süzer'in kontrolünden çıkıp taklalar atan otomobili, yol kenarına savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ambulansla hastaneye götürdüğü Süzer, yolda yaşamını yitirdi.

Kazada ölen hemşireye acı veda

TOPRAĞA VERİLDİ

Özlem Süzer için bugün öğle vakti, Antalya Uncalı Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye; Antalya Eğitim Araştırma ve Devlet Hastanesi'nde memur olarak çalışan Özlem Süzer'in eşi Murat Süzer, 6.5 yaşındaki oğlu Mustafa Kemal, mesai arkadaşları ve yakınları katıldı.

6 yaşındaki Mustafa Kemal, annesinin cenaze namazında saf tuttu İZLE

Kazada ölen hemşireye acı veda

"ANNEN BUNUN İÇİNDE YATIYOR"

Cenazede gözyaşı döken Murat Süzer, tabutu gösterdiği oğluna, "Annen bunun içinde yatıyor." dedi. Mustafa Kemal de annesi için kılınan cenaze namazında, babasıyla en ön safta yer alıp, yanındakilere bakarak namaz kıldı. Murat Süzer de elini tuttuğu oğlunu, teskin etti.

Kazada ölen hemşireye acı veda

KISA SÜRE ÖNCE TAYİNİ ÇIKTI

Özlem Süzer'in cenazeye katılan mesai arkadaşları ise gözyaşı döktü. Bucak Devlet Hastanesi ve öncesinde çalıştığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Süzer'in arkadaşları, meslektaşlarını son yolculuğa uğurladı. Özlem Süzer, kılınan namazın ardından götürüldüğü Duacı'daki mezarlıkta toprağa verildi. Daha önce Antalya'da görev yapan Özlem Süzer'in, yakın zamanda Bucak Devlet Hastanesi'ne tayin olduğu kaydedildi.

Kazada ölen hemşireye acı veda

Kazada ölen hemşireye acı veda

Kazada ölen hemşireye acı veda

Kazada ölen hemşireye acı veda

Kazada ölen hemşireye acı veda

Kazada ölen hemşireye acı veda

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