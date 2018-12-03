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Kazada ölen öğretmeni, son yolculuğa öğrencileri uğurladı

Denizli Tavas'ta otomobiliyle elektrik direğine çarptığı kazada yaralanıp, hastanede yaşamını yitiren 30 yaşındaki öğretmen Ömer Gündoğar'ı, öğrencileri gözyaşlarıyla toprağa verdi.

DHA | 03.12.2018 - 15:45..
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Dün saat 03.00 sıralarında, Nikfer Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Yorga Hacı Fatma Topalan Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olarak görev yapan Ömer Gündoğar yönetimindeki 20 HH 359 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı.

KURTARILAMADI

Kazada sürücü Gündoğar, ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Gündoğar'ı ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Gündoğar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Kazada ölen öğretmeni, son yolculuğa öğrencileri uğurladı

ÖĞRENCİLERİ SON YOLCULUĞA UĞURLADI

Ömer Gündoğar için bugün Çarşı Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, Gündoğar ailesinin yanı sıra ortaokulda okuyan öğrenciler de katıldı. Ömer Gündoğar'ın cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü Nikfer Mahallesi'ndeki mezarlıkta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kazada ölen öğretmeni, son yolculuğa öğrencileri uğurladı



Kazada ölen öğretmeni, son yolculuğa öğrencileri uğurladı



Kazada ölen öğretmeni, son yolculuğa öğrencileri uğurladı



Kazada ölen öğretmeni, son yolculuğa öğrencileri uğurladı

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