Kazada ölen öğretmeni, son yolculuğa öğrencileri uğurladı

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CHP'li sözcü: Paris'te ne hizmet varsa bizde de olacak

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1 Uyuşturucudan ölümün ardından operasyon: 7 tutuklama Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde uyuşturucu madde kullanan M.Y.'nin ölümünün ardından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

2 İstanbul'da trafik zabıtalara devredilecek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul trafiğinin zabıtalara devredileceği konusunda çok önemli açıklamalarda bulundu.

3 27 yıldır Atatürk Havalimanı'nda yaşıyor Atatürk Havalimanı'nı 27 yıldır terk etmeyen ve yaşamını burada sürdüren Bayram Tepeli, havalimanının yıl başından itibaren taşınacak olmasının üzüntüsünü yaşıyor.

4 Cep telefonu kapkaç yapan 2 şüpheli yakalandı Elazığ’da bir kadının elindeki cep telefonu kapkaç yöntemiyle çalındı, polis olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

5 Devlet Başkanı klonlandığı iddialarına cevap verdi Nijerya Devlet Başkanı Buhari, öldüğü ve klonlandığı iddialarını "Bu gerçekten benim" diyerek yalanladı.

6 Mardin’de bulunan fosiller için inceleme başlatıldı Mardin’de geçtiğimiz günlerde 2 vatandaş tarafından kayalık alana yayılmış olarak bulunan fosiller için inceleme başladı.