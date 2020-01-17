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Kazada otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü Yusuf Aydın araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

DHA | 17.01.2020 - 15:56..
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Nurullah Konal yönetimindeki 28 AAJ 008 plakalı tır ile Yusuf Aydın yönetimindeki 41 UT 884 plakalı otomobil çarpıştı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ARAÇTA SIKIŞTI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Yusuf Aydın, itfaiye ekibince aracın kapısı kesilerek, yaralı çıkarıldı.

Yusuf Aydın, sağlık görevlilerince ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kocaeli'de kazada otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Kazada otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Kazada otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Kazada otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Kazada otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

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