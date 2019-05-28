Kazada yaralanan anne oğlunu bırakmadı

Çorum- Sungurlu yolu Boğazkale ayrımında kaza meydana geldi.

Doğan Ertuğrul yönetimindeki kamyon, Tuncay Gün yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Tuncay Gün (49) ile otomobilde bulunan Tenzile Bozkurt (42), Egemen Can Bozkurt, Nedime Gün (68) ve Hayri Gün (72) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Tenzile Bozkurt, kazanın ardından oğlu Egemen Can'ı bir an olsun yanından ayırmadı.

TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Müdahalesinin ardından hastaneye götürülmek için ambulansa alınan yaralı kadın, sedyede Egemen Can'ı da kucağına aldı. 5 yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı

















