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Kazada yaralanan çocuk: İz kalmayacak değil mi

Bursa'da elektrikli motosikletten düşen 16 yaşındaki çocuğun dizi parçalanırken, yarayı görünce acısını unutan çocuk, sağlık ekiplerine, 'Dikiş atılmayacak, iz kalmayacak değil mi' diye sordu.

İHA | 05.10.2019 - 01:41..
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Kaza İznik ilçesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde evinin bulunduğu sokakta elektrikli motosiklet ile tur atan Murat Sefa Ç. (16), dengesini kaybederek düştü.

Kazada yaralanan çocuk: İz kalmayacak değil mi

AİLESİ SAKİNLEŞTİRDİ

Dizinden feci şekilde yaralanan Murat Sefa Ç'nin imdadına annesi ve babası yetişti. Sandalyeye oturtulan yaralı çocuk, 112 ekipleri gelinceye kadar ailesi tarafından teselli edildi.

Kazada yaralanan çocuk: İz kalmayacak değil mi

"İZ KALMAYACAK DEĞİL Mİ?"

Sedyeye konulup ambulansa taşınan Sefa Ç. acısını unutarak, sağlık ekiplerine, "Dikiş atılmayacak değil mi, iz kalmayacak değil mi" diye sordu. Ardından babasına, "Baba beni bırakma" diye seslendi.

Kazada yaralanan çocuk: İz kalmayacak değil mi

Kazada yaralanan çocuk: İz kalmayacak değil mi

Kazada yaralanan çocuk: İz kalmayacak değil mi

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