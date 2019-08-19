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Kazada yaralanan genç, 97 gün sonra hayatını kaybetti

Bursa'da şarampole yuvarlanan otomobilde 4 kişi ile birlikte yaralanan sürücü Ayhan Kaymaz, 97 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

DHA | 19.08.2019 - 03:22..
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Kaza, 14 Mayıs 2019 günü saat 01.00 sıralarında İnegöl ilçesi Bursa-Ankara karayolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı mevkiinde meydana geldi.

İnegöl'den Bursa'ya giden Ayhan Kaymaz (25) yönetimindeki 16 UR 700 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu takla atıp, bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı.

Kazada yaralanan genç, 97 gün sonra hayatını kaybetti

4 KİŞİ YARALANMIŞTI

Kazada sürücü Kaymaz ile yanındaki Abdulkadir Doyan (18), Sefa Acar (19) ve Selman Yeşil (15) yaralandı. Demir yığını haline dönüşen otomobilde sıkışan 4 genç, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kazada yaralanan genç, 97 gün sonra hayatını kaybetti

97 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Kazanın ardından İnegöl Devlet Hastanesi Yoğun Bakım ünitesinde tedavisi süren Ayhan Kaymaz, doktorların müdahalelerine rağmen 97 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan genç, 97 gün sonra hayatını kaybetti

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