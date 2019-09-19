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Kazada yaralanan genç: Beni bırakın anneme müdahale edin

Bursa'da elektrikli bisikletle giderken kaza yaparak yaralanan genç, sağlık görevlilerinden arkasında oturan annesiyle ilgilenilmesini istedi.

DHA | 19.09.2019 - 20:14..
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Bursa'nın İnegöl ilçesi Altay Caddesi ile İstiklal Caddesi'nin kesiştiği kavşakta Metin Tunar yönetimindeki hafif ticari araç, Ahmet Çakır yönetimindeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen Ahmet Çakır ile arkasında oturan annesi Gülizar Çakır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı anne oğluna müdahaleye başladı. Ahmet Çakır ise sağlık ekiplerine, ''Beni bırakın anneme müdahele edin" dedi. 2 yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaralanan genç: Beni bırakın anneme müdahale edin

Kazada yaralanan genç: Beni bırakın anneme müdahale edin

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