Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 16 gün sonra öldü

Kaza, 14 Ekim'de, İnegöl ilçesine bağlı Küçük Sanayi Sitesi Ağaç İşleri Bölümü Tandoğan Caddesi'nde meydana geldi. Ahmed Hammud'un(25) kullandığı 16 MA 0558 plakalı motosiklet, 13'üncü Mobilya Sokak'tan çıkan Metin T., yönetiminedeki 16 S 6078 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı.

AĞIR YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan Hammud, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Hammud, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Hammud, bugün akşam saatlerinde, 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.