Kazada yaralanan Suriyeli 2 gün sonra öldü

Kaza, 2 gün İnegöl ilçesi Hamamlı Mahallesi'nde meydana geldi. İnegöl'den ilçe merkezine doğru giden Erdem Beyhan (24) yönetimindeki 16 F 1824 plakalı otomobil, far ve stop lambası yanmadığı öne sürülen Gürkan Suna (24) yönetimindeki 16 JJD 73 plakalı motosiklete çarptı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Otomobil, önünde sürüklediği motosikletle birlikte tarlaya uçtu. Kazada, motosiklet sürücüsü Gürkan Suna ile Suriye uyruklu Muhammed Rasul (26) yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Suriye uyruklu Muhammed Rasul, yapılan tüm müdahaleye rağmen bugün hayatını kaybetti. Rasul'un hayatını kaybetmesi üzerine jandarma ekipleri otomobil sürücüsü Erdem Beyhan'ı gözaltına aldı.









