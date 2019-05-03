Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahale emniyet müdüründen

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi.

Kazada yaralanan sürücünün sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE YOLA SAVRULDU

Sinop istikametine seyir halinde olan Muharrem Yaşar’ın kullandığı 55 VH 678 plakalı sepetli motosiklet, aynı istikamete seyir halinde olan Merih Yılmaz idaresindeki 55 T 5509 plakalı ticari taksi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

İLK MÜDAHALEYİ EMNİYET MÜDÜRÜ YAPTI

Koşarak kaza yerine giden İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Akdoğan, yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak 112 Aacil Sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen 112 ekiplerince 19 Mayıs İlçe Devlet Hastanesi>'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.







