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Kazada yaralanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Burdur'da önceki gün iki otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan genç kız yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi | 15.03.2019 - 09:18..
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki İrem Su Akkaya , Isparta'da bulunan özel hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Akkaya'nın cenazesi, otopsi işleminin ardından Manisa'nın Soma ilçesinde toprağa verildi.

Kazada yaralanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

KAZADA YARALANMIŞTI

Süleyman Kılınç idaresindeki otomobil ile Emre Esmer'in kullandığı otomobilin dün üniversite kavşağında çarpışması sonucu Akkaya ağır yaralanmıştı.

Kazada yaralanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

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