Kazada yaralanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

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1 Adana'da 'sokak çetesi' operasyonu: 11 gözaltı Adana'da 250 polisin katılımıyla düzenlenen "sokak çetesi" operasyonunda 11 zanlı yakalandı.

2 Yeni Zelanda polisi saldırganların yakalanma anını paylaştı Yeni Zelanda'da cuma saati 2 camiye saldırı düzenleyerek birçok kişinin ölümüne neden olan 1'i kadın 4 kişi yakalandı.

3 20 bin lira dolandırılan genç intihara kalkıştı Adana'da arkadaşı tarafından dolandırıldığını ileri süren bir kişi evinde kafasına pompalı tüfeği dayayarak kendini öldürmeye kalktı.

4 Yeni Zelanda saldırganının Türklere tehdit cümleleri Geçtiğimiz gün yayınlanan AB raporunda Ayasofya camiye dönüşemez denilirken, bugün Yeni Zelanda'da saldırganının Türkiye ve Ayasofya'yı tehdit ettiği cümleler ortaya çıktı.

5 Türkiye genelinde yağışlı hava hakim Yağışlar; İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçeleri öğle saatlerinden sonra Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde bekleniyor.

6 Camiye saldıran teröristin Türk düşmanlığı Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki camiye cuma namazı sırasında silahlı saldırı düzenleyen terörist Brenton Tarrant'ın, saldırıdan önce yaptığı paylaşımlar her şeyi gözler önüne seriyor.