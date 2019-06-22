Kazada yaralananları brandayla yağmurdan korudular

27 yaşındaki şoför Memiş Dilek'in kontrolündeki 42 ADF 220 plakalı yolcu otobüsü, Akseki-Manavgat kara yolu Murtiçi mevkisinde devrildi.

Kaza sonrasına olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yola savrulan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden geçen Konya 112 Acil Sağlık Merkezi ekipleri yaptı.

YAĞMURA KARŞI BRANDALI ÖNLEM

Kazadan yara almadan kurtulan yolcular ve çevredekiler, açtıkları branda ve naylonlarla yaralıları yağmurdan korumaya çalıştı.

Yaralılar olay yerindeki müdahaleden sonra ambulanslarla Akseki, Manavgat ve Seydişehir'deki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.

YARALILARDAN 4'ÜNÜN DURUMU CİDDİ

Şoför Memiş Dilek ile aralarından 5 çocuğun da bulunduğu 25 yaralının tedavileri hastanelerde devam ediyor. Yaralılardan 4'ünün durumunun ciddi olduğu kaydedildi.





















