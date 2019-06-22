taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8224
Euro
6.6214
Altın
1399.5
Borsa
94022.28
Gram Altın
262.045

Kazada yaralananları brandayla yağmurdan korudular

Antalya'dan Konya'ya giden yolcu otobüsü, sağanak yağmur nedeniyle kontrolden çıktı; 4'ü ağır 25 kişi yaralandı.

DHA | 22.06.2019 - 17:28..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Kazada yaralananları brandayla yağmurdan korudular

27 yaşındaki şoför Memiş Dilek'in kontrolündeki 42 ADF 220 plakalı yolcu otobüsü, Akseki-Manavgat kara yolu Murtiçi mevkisinde devrildi.

Kaza sonrasına olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yola savrulan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden geçen Konya 112 Acil Sağlık Merkezi ekipleri yaptı.Kazada yaralananları brandayla yağmurdan korudular

YAĞMURA KARŞI BRANDALI ÖNLEM

Kazadan yara almadan kurtulan yolcular ve çevredekiler, açtıkları branda ve naylonlarla yaralıları yağmurdan korumaya çalıştı.

Yaralılar olay yerindeki müdahaleden sonra ambulanslarla Akseki, Manavgat ve Seydişehir'deki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.Kazada yaralananları brandayla yağmurdan korudular

YARALILARDAN 4'ÜNÜN DURUMU CİDDİ

Şoför Memiş Dilek ile aralarından 5 çocuğun da bulunduğu 25 yaralının tedavileri hastanelerde devam ediyor. Yaralılardan 4'ünün durumunun ciddi olduğu kaydedildi.Kazada yaralananları brandayla yağmurdan korudular

Kazada yaralananları brandayla yağmurdan korudular

Kazada yaralananları brandayla yağmurdan korudular

Kazada yaralananları brandayla yağmurdan korudular

Kazada yaralananları brandayla yağmurdan korudular

Kazada yaralananları brandayla yağmurdan korudular

Kazada yaralananları brandayla yağmurdan korudular

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Avrasya Araştırma'nın 23 Haziran anketi

Avrasya Araştırma'nın 23 Haziran anketi

749
Nagehan Alçı, Rudaw'a konuştu: Yeni bir süreç devrede

Nagehan Alçı, Rudaw'a konuştu: Yeni bir süreç devrede

379
Maraş kararı, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'yı rahatsız etti

Maraş kararı, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'yı rahatsız etti

169
İstanbul seçiminde ünlülerin adayı

İstanbul seçiminde ünlülerin adayı

263
Ekrem İmamoğlu'nun Sultanbeyli mitingi

Ekrem İmamoğlu'nun Sultanbeyli mitingi

335
Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'yi kızdıracak sözler

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'yi kızdıracak sözler

586
AK Parti Ekşi Sözlük'e sponsor oldu

AK Parti Ekşi Sözlük'e sponsor oldu

336
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir