taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8172
Euro
6.4596
Altın
1539.35
Borsa
95908.35
Gram Altın
287.733

Aksaray'da kazadan kaçan sürücü başka bir kazaya yakalandı

Işıkta bekleyen araca çarpmamak için manevra yapan sürücü, bisikletli çocuğu çarptıktan sonra park halindeki başka bir araca, yolun kenarında ağaca ve bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.

DHA | 28.08.2019 - 23:29..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Aksaray'da akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda kaza meydana geldi.

Ahmet Canlıer (28), yönetimindeki 68 BB 972 plakalı otomobille, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpmamak için direksiyonunu sağa çevirdi. Bu sırada sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, önce yolun sağındaki bisikletli Recep Bıyık'a (12) çarptı.

DUVARA ÇARPIP DURABİLDİ

Sonra park halindeki 68 BS 915 plakalı bir otomobille, yolun kenarındaki ağaca çarpan otomobil, ardından bir iş yerinin duvarına çarpıp durabildi.

Kazada sürücü Ahmet Canlıer, ağabeyi Adem Canlıer (34) ve bisiklet sürücüsü Recep Bıyık yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Recep Bıyık'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

OĞLUMU BANA GÖSTERMİYORLAR DİYE AĞLADI

Recep Bıyık'ın kazada yaralandığı öğrenen babası Derya Bıyık ise hastaneye geldi. Derya Bıyık acil servis önünde ''Recebime otomobil çarpmış. Oğlumu bana göstermiyorlar'' diyerek ağladı.  
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Aksaray'da kazadan kaçan sürücü başka bir kazaya yakalandı

Aksaray'da kazadan kaçan sürücü başka bir kazaya yakalandı

Aksaray'da kazadan kaçan sürücü başka bir kazaya yakalandı

Aksaray'da kazadan kaçan sürücü başka bir kazaya yakalandı

Aksaray'da kazadan kaçan sürücü başka bir kazaya yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sadullah Ergin AK Parti'den istifa etti

Sadullah Ergin AK Parti'den istifa etti

412
FETÖ'nün Türkiye sorumlusu gözaltına alındı

FETÖ'nün Türkiye sorumlusu gözaltına alındı

187
Erdoğan ile Putin arasında helikopter pazarlığı

Erdoğan ile Putin arasında helikopter pazarlığı

226
Selahattin Özdemir'e kendi şarkısıyla veda

Selahattin Özdemir'e kendi şarkısıyla veda

180
Alışveriş yapmak için hastaları bekleten memur

Alışveriş yapmak için hastaları bekleten memur

548
Alışveriş için hastaları bekleten memura soruşturma

Alışveriş için hastaları bekleten memura soruşturma

382
Macron: Batı hegemonyasının sonu geldi

Macron: Batı hegemonyasının sonu geldi

130
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir