Kazadan kıl payı kurtulan motosikletli kamerada

Kendall Jenner da ayağı ile kapak açtı

1 Tek kişilik namaz yeri Bilecik'te yol kenarında bir çeşmenin yanında yapılan tek kişilik "namaz kılma yeri", namaz saatini kaçırmak istemeyenler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

2 Hiç gitmediği İstanbul’dan trafik cezası yedi Tekirdağ'da yaşayan bir çiftçiye hiç gitmediği İstanbul'dan trafik cezası çıktı. Durum karşısında şok olan çiftçi, yanlışlığın düzeltilmesini istiyor.

3 Papa'dan mültecileri koruyun çağrısı Vatikan'a sadece 12 mülteci kabul eden Papa, dünya ülkelerine ortak hareket etme çağrısında bulundu.

4 Erzincan'da suları kesilen çiftçilerden eylem 1 milyon 200 bin TL borç nedeniyle sulama suları kesilen çiftçiler, kuruyan mahsulleri ellerine alıp traktörlerle konvoy oluşturup eylem yaptı.

5 Vedat Muriç: Sırplar evimizi bombaladı Fenerbahçe'ye transfer olan Muriç, Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. Sarı-lacivertli ekibe imza atan Kosovalı futbolcunun, acıklı hayat hikayesi yeniden gündeme geldi.

6 Apple'ın ilk bilgisayarına ait kullanma kılavuzu satılıyor Apple'ın ilk bilgisayarı 'Apple I' ile birlikte gelen kullanma kılavuzu, açık artırma yoluyla satışa sunuldu