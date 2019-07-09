Kazadan kıl payı kurtulan motosikletli kamerada

İstanbul TEM otoyolu Etiler mevkisi Ankara istikametinde geçtiğimiz günlerde seyir halinde olan Eren G.(25), trafiğin yoğun olduğu saatte emniyet şeridinde gitmek istedi.
GENÇ MOTOSİKLETLİNİN DİKKATİ KAZAYI ÖNLEDİ
Kilometrelerce şeridi kullanarak seyreden genç motosikletlinin önüne, araçların arasından çıkan bir başka motosikletli kırdı. Gencin dikkatiyle, motosikletliler mutlak bir kazdan kıl payı kurtuldu.
TEM otoyolunda kazadan kıl payı kurtuluş İZLE
ÖZÜR DİLEDİ
Olayın ardından gencin önüne kıran motosikletli, el ve kol hareketleriyle özür dilerken emniyet şeridini kullanarak yollarına devam etti.