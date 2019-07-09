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Kazadan kıl payı kurtulan motosikletli kamerada

İstanbul TEM'de emniyet şeridinde seyir halinde olan motosikletlinin önüne aniden kıran başka bir motosikletli, kazadan kıl payı kurtuldu. O anlar kask kamerasına yansıdı.

İHA | 09.07.2019 - 09:44..
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İstanbul TEM otoyolu Etiler mevkisi Ankara istikametinde geçtiğimiz günlerde seyir halinde olan Eren G.(25), trafiğin yoğun olduğu saatte emniyet şeridinde gitmek istedi.

GENÇ MOTOSİKLETLİNİN DİKKATİ KAZAYI ÖNLEDİ

Kilometrelerce şeridi kullanarak seyreden genç motosikletlinin önüne, araçların arasından çıkan bir başka motosikletli kırdı. Gencin dikkatiyle, motosikletliler mutlak bir kazdan kıl payı kurtuldu.

TEM otoyolunda kazadan kıl payı kurtuluş İZLE

ÖZÜR DİLEDİ

Olayın ardından gencin önüne kıran motosikletli, el ve kol hareketleriyle özür dilerken emniyet şeridini kullanarak yollarına devam etti.

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