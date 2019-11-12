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Kazadan sonra ilk dertleri uyuşturucuyu saklamak oldu

Pendik'te gerçekleşen kazada, kazazedelerin sakladığı uyuşturucu bulundu.

İHA | 12.11.2019 - 09:27..
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İstanbul'da Pendik ilçesi Aydınlı Kavşağı mevkinde Barış B. yönetimindeki otomobil, çok hızlı bir şekilde virajı alamayarak önce bariyerlere daha sonra ağaca çarparak takla attı.

MÜDAHALE EDİLDİ

Sürücü ile birlikte araç içerisinde bulunan Gökhan D., kendi imkanları ve kazanın olduğu yere çok yakın bir noktada bulunan şantiyedeki işçilerin yardımıyla araç içerisinden çıkarıldı. Daha sonrasında ise sağlık ekipleri tarafından, Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıkları belirtildi.

Ekiplerin ise tedbir amaçlı çevrede güvenlik önlemi aldığı belirtildi.

Kazadan sonra ilk dertleri uyuşturucuyu saklamak oldu

ARAÇTAN KURTULUP UYUŞTURUCUYU SAKLADILAR

İki yaralı hakkında kazanın olduğu noktanın yanında bulunan şantiyede çalışanların kazazedelerin bir cismi sakladıkları ihbarı, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği yarım saatlik bir arama sonunda, peçeteye sarılı olarak bulunan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kazadan sonra ilk dertleri uyuşturucuyu saklamak oldu

Kazadan sonra ilk dertleri uyuşturucuyu saklamak oldu

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