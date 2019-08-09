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Kazadan yara almadan kurtulan kızını hastanelik etti

Bursa'da otomobil ile çarpışan 16 yaşındaki elektrikli motosiklet sürücüsü Ekin D. yara almadan kurtulduğu kazanın ardından babası Metin D. tarafından dövüldü.

DHA | 09.08.2019 - 23:22..
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İnegöl ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 1. Zambak Caddesi üzerinde seyir halinde Murat C. (30) yönetimindeki 06 HD 8608 plakalı otomobil, Kartopu Sokak'tan caddeye çıkan Ekin D. (16) yönetimindeki elektrikli motosiklet ile çarpıştı. Devrilen motosikletten düşen çocuğun burnu bile kanamadı.

Kazadan yara almadan kurtulan kızını hastanelik etti

BABASI, KAZA YAPTI DİYE DARBETTİ

Kazanın ardından olay yerine gelen öfkeli baba Metin D.(45) ise elektrikli motosiklet üzerinden düşen kızını darbetti. Çevredekiler, öfkeli babayı sakinleştirmeye çalışırken polis ve sağlık ekiplerine de haber verdi.

Kazadan yara almadan kurtulan kızını hastanelik etti

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Darbedilen çocuk olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Olayın ardından öfkeli baba emniyet ekiplerince gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan kızını hastanelik etti

Kazadan yara almadan kurtulan kızını hastanelik etti

Kazadan yara almadan kurtulan kızını hastanelik etti

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