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Kazak boksör Putin ile dövüşmek istediğini söyledi

İki siklette dünya şampiyonu olan Kazak boksör Firuza Şaripova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir dostluk maçı yapmak istediğini söyledi.

Haber Merkezi | 04.03.2019 - 15:37..
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Kazak boksör Firuza Şaripova, Uluslararası Boks Birliği'nde (IBA) hafif siklette ünvanını elde ederken, süper tüy siklette de birinciliği aldı.

Kazak boksör Putin ile dövüşmek istediğini söyledi

Son günlerde de Şaripova hakkında iki bahis açıldı. Bahislerden biri Şaripova'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve UFC Şampiyonu Khabib Nurmagomedov'la dövüşüp dövüşmemesi, diğeri de erkek dergisi Playboy'a poz vermesi ile ilgiliydi.

Kazak boksör Putin ile dövüşmek istediğini söyledi

PUTİN İLE DÖVÜŞMEK İSTİYOR

Hakkındaki bahislerle ilgili konuşan Şaripova, "Hakkımda bahis açılmasından dolayı gerçekten onur duydum. Elbette (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile bir maç yapmak isterim. Tamamen kan içinde kalmayıp bir dostluk maçı olabilir." dedi.

Kazak boksör Putin ile dövüşmek istediğini söyledi

Şaripova, "Playboy çekimine gelince, çıplak bir çekimde yer almak istemem. Ancak fotoğraflar makul ve güzel olursa, benim için uygun. Aksi takdirde, hayır." ifadelerini kullandı.

Kazak boksör Putin ile dövüşmek istediğini söyledi

KHABİB İLE ANTRENMAN

Şaripova, boksör Floyd Mayweather'ı boks maçına davet eden Nurmagomedov'la da ilgili şu sözleri dile getirdi: "Khabib çok yetenekli, çok çalışkan bir sporcu, onunla antrenman yapmak isterim. Ona öğretebileceğim birkaç şey var, onun da bana öğretebileceği şeyler var. O bir karma dövüşçü, bense profesyonel boksörüm. Boks maçı yapmak istemesine gelince, birlikte bir açılış yapmamız ikimiz için de iyi olurdu. Mayweather, onunla kafeste dövüşecek olursa, hiç şansı olmaz. Khabib'in de ringde şansı olmaz diye düşünüyorum."

Kazak boksör Putin ile dövüşmek istediğini söyledi

Kazak boksör Putin ile dövüşmek istediğini söyledi

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