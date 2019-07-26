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Kazak iş insanını 42 bin dolar dolandırdı

Antalya'da kendisinden zeytinyağı alan Kazak iş insanını, 42 bin dolar dolandıran zanlı, polis tarafından yakalandı. Zanlının aynı suçtan çok sayıda kaydı olduğu belirtildi.

DHA | 26.07.2019 - 15:32..
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Antalya'da zeytinyağı ticareti yapan Kazak A.A., Konyaaltı ilçesinde yaşayan H.K. ile 1200 teneke zeytinyağı karşılığı 54 bin dolara anlaşıp, 42 bin dolarını peşin verdi.

SATIŞTAN VAZGEÇTİĞİNİ SÖYLEDİ, ÇANTAYI TESLİM ETTİ

Bir süre sonra zeytinyağı tenekelerini ülkesine götürmeye hazırlanan A.A. ile bir kafede buluşan H.K., satıştan vazgeçtiğini belirterek, desteler halindeki parayı çanta içersinde geri verdi.

Kazak iş insanını 42 bin dolar dolandırdı

PARA DESTESİNDEN KAĞITLAR ÇIKTI

H.K.'nin yanından ayrılmasının ardından çantayı açan Kazak iş insanı, üzerinde ve altında 100 dolar bulunan destelerin arasındakilerin kağıt olduğunu görünce polise başvurdu. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli H.K.'yi operasyonla gözaltına aldı.

Kazak iş insanını 42 bin dolar dolandırdı

AYNI SUÇTAN KAYDI VAR

İfadesi için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen H.K.'nin aynı suçtan poliste kaydı bulunduğu belirlendi. H.K., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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