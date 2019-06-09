Kazakistan'da 7 aday Cumhurbaşkanlığı için yarışıyor

Lise öğrencileri çocuklar için yüz tanıma sistemi yaptı

Çarşı iznine çıkan asker ile bir Suriyeli denize atlayıp hayat kurtardı

1 Araba çarpan savcı 20 metre savruldu Antalya'da karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı savcı Aladdin Demir, yaralandı.

2 Öldürülen PKK'lı baba ve engelli oğlunun katili çıktı Diyarbakır'da öldürülen 2 teröristten biri olan Osman Gülen, geçen yıl Remzi Güler ve engelli oğlu Mahmut Güler'in öldürülmesi olayının faili olduğu belirlendi.

3 Ronaldo, lösemi hastası çocuğu kırmadı Dünyaca ünlü Portekizli yıldız Ronaldo, lösemi hastası küçük bir çocuğun isteğini kırmadı.

4 Mehmetçik denizde de can kurtarıyor Beyoğlu'nda denize düşen genç kadını, çarşı iznindeki asker ile o anda sahilde bulunan bir Suriyeli kurtardı. İskeleye çıkarılan genç kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

5 Ngoc Trinh'e kıyafeti nedeniyle soruşturma açıldı Vietnamlı oyuncu Ngoc Trinh, Cannes Film Festivali'nde giydiği elbise nedeniyle ülkesinde hedef haline geldi. Oyuncuya Vietnam'da tepki de var destek de...

6 Kırılan diş dil kanserine yol açtı Denizli’de kırılan dişinin diline temas ettiği bölgede kanser oluşan 75 yaşındaki kadın, 6 saatlik ameliyatta dilinin bir kısmının kesilmesiyle kanserden kurtuldu.