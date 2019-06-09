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Kazakistan'da 7 aday Cumhurbaşkanlığı için yarışıyor

Kazakistan halkı, Cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. 11 milyon 947 bin seçmen oy kullanırken, sayım saat 20.00'de başlayacak.

İHA | 09.06.2019 - 10:30..
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Kazakistan’da Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullanma işlemleri yerel saatle 07.00'de başladı.

Ülkede kayıtlı olan 11 milyon 947 bin seçmen, 7 aday arasından yeni Cumhurbaşkanını belirlemek için sandığa gidiyor.

Kazakistan'da 7 aday Cumhurbaşkanlığı için yarışıyor

7 ADAY YARIŞIYOR

Seçimde, Nur Otan Partisi’nden Kasım-Cömert Tokayev, Kazakistan Komünist Halk Partisi adayı Jambıl Ahmetbekov, Ak Yol Partisi adayı Daniya Espayeva, Auyl Partisi adayı Töleutay Rahimbekov, Kazakistan Sendika Federasyonu adayı Amangeldi Taspihov, Büyük Bozkır Kartalları Hareketi adayı Sadibek Tügel, Millet Kaderi Hareketi adayı Amirjan Kosanov yarışıyor.

Kazakistan'da 7 aday Cumhurbaşkanlığı için yarışıyor

SAAT 20.00'DE BİTECEK

Kazakistan’da oy kullanma işlemleri yerel saatle 20.00’de sona erecek.

Kazakistan'da 7 aday Cumhurbaşkanlığı için yarışıyor

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