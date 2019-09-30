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Kazakistan'da cep telefonuyla uyuyup hayatını kaybetti

Şarja taktığı cep telefonu yanındayken uyuyan genç kızın, sabah cansız bedeni bulundu.

Haber Merkezi | 30.09.2019 - 15:32..
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Kazakistan'da 14 yaşındaki Alua Asetkyzy Abzalbek, uyku öncesi biraz müzik dinlemek istedi, telefonunu yastığının üzerine koydu.

Genç kız müziği açtığında telefonu aynı zamanda şarja takılıydı.

ŞARJA TAKILI TELEFONU PATLADI

Ailesi sabah genç kızı uyandırmak için odaya girdiğinde ise korkunç manzara ile karşılaştı. İlk incelemelere göre şarja takılı telefonu patlayan genç kızın cihazı aşırı ısınmaya bağlı patladığı belirtildi.

Kazakistan'da cep telefonuyla uyuyup hayatını kaybetti

AĞIR KAFA TRAVMASI GEÇİRDİ

Patlama şiddetiyle ağır kafa travması geçirdiği belirtilen genç kızın olay yerinde hemen öldüğü belirtildi. Akıllı telefonun markası ise açıklanmadı.

Kazakistan'da cep telefonuyla uyuyup hayatını kaybetti

"SENSİZ HAYAT BENİM İÇİN ÇOK ZOR OLACAK"

Abzalbek'in en yakın arkadaşı Ayazhan Dolasheva ise Instagram hesabından genç kızı andı ve "Hala inanamıyorum. Sen mükemmeldin. Çocukluğumuzdan beri beraberiz. Sensiz hayat benim için çok zor olacak. Seni çok özledim. Beni sonsuza dek bıraktın" dedi.

Kazakistan'da cep telefonuyla uyuyup hayatını kaybetti

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