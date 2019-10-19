Kazakistan'da çocuğunun peşinden koşarken otobüs ezdi

Kazakistan'ın Kızılora şehrinde 4 yaşındaki çocuğu bir anda caddeye fırlayan baba çocuğunu kurtarmak için arkasından atladı.

OTOBÜSÜN ALTINDA KALDI

Akıcı trafiğin olduğu caddeye atlayan çocuk ve onu kurtarmaya çalışan babası hareket halindeki otobüsün altında kaldı.

BABA HAYATINI KAYBETTİ, ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA

Yapılan açıklamaya göre babanın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği 4 yaşındaki çocuğun ise yoğun bakımda olduğu belirtildi. Olay anı ise otobüsteki kameraya anbean yansıdı.

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