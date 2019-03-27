taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.33085
Euro
6.09185
Altın
1309.31
Borsa
91855.14
Gram Altın
224.345

Kazakistan’da helikopter düştü: 13 asker öldü

Kazakistan Savunma Bakanlığına ait bir helikopter Kızılorda bölgesinde düştü. Helikopterde bulunan 13 asker hayatını kaybetti.

İHA | 27.03.2019 - 22:23..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

s

Kazakistan Savunma Bakanlığına ait bir helikopterin Kızılorda bölgesinde düştüğü bildirildi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in yayınladığı taziye mesajında kaza ile ilgili detaylara yer verdi.

TATBİKAT YAPILIYORDU

Cumhurbaşkanı Tokayev, kazada helikopter mürettebatının hepsinin olay yerinde hayatını kaybettiğini duyurdu. Tokayev, 13 kişinin bulunduğu helikopterin, askeri tatbikat çerçevesinde Aktav’dan Çimkent’e doğru seyrettiğini kaydetti.
Cumhurbaşkanı kaza ile ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Emax Araştırma'ya göre iki ilde Saadet oyları

Emax Araştırma'ya göre iki ilde Saadet oyları

230
Amberin Zaman teröristlerin vurulduğuna inanamadı

Amberin Zaman teröristlerin vurulduğuna inanamadı

209
Mazhar Alanson, geçmişiyle bugününü kıyasladı

Mazhar Alanson, geçmişiyle bugününü kıyasladı

151
Demet Özdemir'den göbek şov

Demet Özdemir'den göbek şov

95
Kandil'deki operasyonda vurulan teröristler

Kandil'deki operasyonda vurulan teröristler

321
PKK'nın yönetici 4 ismine operasyon

PKK'nın yönetici 4 ismine operasyon

305
Londra'daki swap piyasası zor duruma düştü

Londra'daki swap piyasası zor duruma düştü

175
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir