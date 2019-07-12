Kazakistan'ın Almatı şehrinde kamyon ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrası, cip sürücüsü aracından inerek önce kamyon sürücüsüne bağırdı ardından kamyonu yumrukladı.

Buna öfkelenen kamyon sürücüsü ise önündeki cipe çarparak, onu yolda yaklaşık 200 metre sürükledi.

Cipin sürücüsü ve eşinin sürüklenen araçlarının peşinden koştuğu anlar amatör kameralarca kaydedildi.

Cipin içinde ise çiftin iki çocuğun da bulunduğu belirtildi.

İki taraf da birbirinden şikâyetçi oldu.

Kazakistan’da öfkelenen kamyoncu cipi sürükledi













