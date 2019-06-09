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Kazakistan’da seçimlerin galibi Tokayev

Kazakistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası sandık sonuç anketlerine göre, Nur Otan Partisi adayı Kasım Cömert Tokayev, yüzde 70,13 oyla CUmhurbaşkanı seçildi.

İHA | 09.06.2019 - 22:44..
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Kazakistan’da Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy sayma işlemi başladı. Sandık çıkış anketlerine göre mevcut Cumhurbaşkanı Kasım Cömer Tokayev oyların yüzde 70,13’ünü alarak Cumhurbaşkanı seçildi. Tokayev’in en büyük rakibi olarak gösterilen Amirjan Kosanov ise yüzde 15,35 oy aldı. Merkez Seçim Komisyonu, 11 milyon 947 bin seçmenin yüzde 77’sinin oy kullandığını duyurdu.

Kazakistan’da seçimlerin galibi Tokayev

Sandık seçim anketlerine göre, Jambıl Ahmetbekov, yüzde 3,86 Daniya Espaeva, yüzde 5,32 Töleutay Rahimbekov, yüzde 3,03 Amangeldi Taspihov, yüzde 1,41 ve Sadibek Tügel ise yüzde 0,86 oy aldı.

Seçim planına göre 12 saat içinde oy sayımının tamamlanması gerekiyor.

NAZARBAYEV'İN İSTİFASI SONRASI GÖREVE GETİRİLMİŞTİ

Seçimlerde Kazakistan’ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in Mart ayında istifa etmişti. Nazarbayev’in yerine ise geçici olarak Cumhurbaşkanlığına getirilen Tokayev getirilmişti.

Kazakistan’da seçimlerin galibi Tokayev

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